Братчанки завоевали серебро чемпионата Европы по дзюдо

Источник: Байкал Инфо
21/04/2017 - 10:05

Братские спортсменки, воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Ирина Долгова и Алеся Кузнецова завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве в Польше. Как сообщает 21 апреля 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в международном турнире принимают участие порядка 370 спортсменов.

Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 кг. Она провела пять схваток, в финале уступила украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали достались румынке Монике Унгуряне и венгерке Эве Черновицки.

Алеся Кузнецова выступала в весе до 52 кг. спортсменка также провела пять схваток. В финале она уступила олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира Майлинде Келменди из Косово. Бронзовыми призерами стали Жоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.

Ирина Долгова и Алеся Кузнецова занимаются дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в Братске. 

Фото пресс-службы министерства спорта Иркутской области.

Метки: Министерство спорта Иркутской области, Соревнования, Спорт, Мир, Братск
Иллюстрации: 
Алеся Кузнецова
Алеся Кузнецова
Ирина Долгова
Ирина Долгова
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