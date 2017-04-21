Братчанки завоевали серебро чемпионата Европы по дзюдо

Братские спортсменки, воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Ирина Долгова и Алеся Кузнецова завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве в Польше. Как сообщает 21 апреля 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в международном турнире принимают участие порядка 370 спортсменов.

Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 кг. Она провела пять схваток, в финале уступила украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали достались румынке Монике Унгуряне и венгерке Эве Черновицки.

Алеся Кузнецова выступала в весе до 52 кг. спортсменка также провела пять схваток. В финале она уступила олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира Майлинде Келменди из Косово. Бронзовыми призерами стали Жоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.

Ирина Долгова и Алеся Кузнецова занимаются дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в Братске.

Фото пресс-службы министерства спорта Иркутской области.