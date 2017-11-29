Братчанка 101 лет от роду приняла участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2017!»

Жительница Братска Надежда Петровна Мягких, которой в сентябре исполнился 101 год, стала самой старшей участницей всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2017». Конкурс организован разработчиками программы «Азбука Интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из 76 регионов России, сообщает 29 ноября пресс-служба компании.

Работа Надежды Петровны под названием «Комнатная путешественница» http://azbukainterneta.ru/konkurs/works/?filter_name=%EC%FF%E3%EA%E8%F5&... отмечена дипломом и поощрительным призом. «Я уже 20 лет живу в Братском доме-интернате. У меня было много свободного времени, поэтому я решила освоить интернет, – рассказывает Надежда Петровна. – Внуки подарили ноутбук, планшет. Теперь я часто с ними общаюсь и по скайпу. Есть страничка в «Одноклассниках»: там у меня 35 друзей. Обмениваемся с ними цветочками и подарочками, информацией».

«Надежда Петровна – очень любознательный человек, к тому же невероятно добрая, поэтому к ней тянутся люди, – рассказывает библиотекарь дома-интерната Любовь Распутина. – Она организовала клуб игры в лото, при этом сама активно играет. Наша Надежда Петровна гостеприимна, может приготовить что-нибудь вкусненькое, самостоятельно убирает в своей комнате».

«Это невероятная история: как человек в сто с лишним лет не просто не потерял интерес к жизни, но и активно осваивает новые технологии, – отметил директор Иркутского филиала Юрий Тиман. – Надежда Петровна подала на конкурс эссе. Это очень трогательный рассказ о жизни и о том, что интернет дает сегодня ей. В Иркутской области мы уже более 10 лет обучаем пенсионеров компьютерной грамотности, за эти годы обучение прошли более 600 человек. Кстати, Надежда Петровна самостоятельно освоила компьютер».

Всего 69% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, больше трети из них - обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука Интернета».

По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Иркутская область, 131 участник, вошла в топ-10 активных регионов в 2017 году. Конкурс «Спасибо Интернету 2017» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru.