Братчанин завоевал золотую и серебряную медали на первенстве России по бобслею

Экипаж под управлением братчанина Александра Бредихина и разгоняющего Ростислава Гайтюкевича из Московской области занял первое место в двойках на первенстве России по бобслею среди юниоров, которое завершилось 29 октября 2017 года в Сочи. Как 30 октября сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, экипаж оказался быстрее всех в двух заездах, результат в двойках составил 1 минута 53,44 секунды.

В четверках экипаж Александра Бредихина и разгоняющих Ростислава Гайтюкевича, Сергея Сысоева и Андрея Казанцева стал вторым (+0,58 сек.). Первое место в четверках занял экипаж в составе пилота Дмитрия Попова, разгоняющих Павла Бурякова, Владислава Жаровцева и Николая Козлова с результатом 1 минута 50,53 секунды.