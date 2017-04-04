Братчанин завоевал три медали в финале лыжного первенства в Хакасии

Братчанин Александр Ябуров завоевал три медали на Кубке РУСАЛа и En+ Group, который проводился в рамках проекта «На Лыжи!», среди юношей и девушек 13-16 лет. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба БрАЗа, финал первенства по лыжным гонкам «На лыжи!» состоялся в Хакасии. С 28 марта по 2 апреля на трассах в Вершине Теи состязались юноши и девушки 13-16 лет из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Республики Хакасия. Всего в мероприятии участвовало более 130 спортсменов, тренеров и судей.

В программе соревнований были гонки с раздельным и массовым стартом, индивидуальный спринт, эстафеты. Единственный представитель Братска Александр Ябуров принял участие во всех четырех видах состязаний. В гонке свободным ходом на 7,5 км братчанин завоевал серебряную медаль в возрастной группе «юноши 2001-2002 года рождения». В забеге классикой на 5 км Александр также занял второе место. В индивидуальном спринте лыжник вышел в финал, но в число призеров не попал, остановился в шаге от пьедестала. В заключительный день соревнований Александр Ябуров бежал в квартете спортсменов, представляющих Иркутскую область. Пропустив вперед лишь команды Новосибирской области и Красноярского края, лыжники из Приангарья завоевали бронзовые медали.

Медали, дипломы и сертификаты на оборудование, экипировку фирмы «Fischer» ребятам вручили почетные гости спортивного праздника: чемпион Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в гонке на 50 километров Михаил Иванов, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!» Александр Пак.

СМИ сообщают, что первый турнир, организованный компаниями РУСАЛ, En+ и Федерацией лыжных гонок России, вызвал небывалый интерес и привлек огромное внимание любителей лыжного спорта со всей страны. Организаторы уже получили множество просьб провести подобный турнир в следующем году в Мурманской, Тюменской, Челябинской областях и на других территориях.

Проект «На лыжи!» – благотворительный проект, направленный на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Инициатива реализуется с 2016 года на территории Хакасии, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России. Проект «На лыжи!» призван повысить интерес школьников к спорту, сформировать систему подготовки олимпийского резерва и возродить чемпионские традиции сибирских лыжников.

Фото пресс-службы БрАЗа.