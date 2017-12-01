Братчанин задушил парня и расчленил его тело

В Братске по факту убийства 18-летнего парня возбуждено уголовное дело. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 6 ноября в квартире одного из домов по ул. Ленина ранее не судимый 23-летний мужчина в ходе ссоры задушил молодого человека. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил труп убитого и разложил части тела по пакетам, какие-то из них он выбросил в мусорные контейнеры, а некоторые фрагменты тела сжег.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.