Братчанин задушил парня и расчленил его тело

Источник: Байкал Инфо 01/12/2017 - 16:09

В Братске по факту убийства 18-летнего парня возбуждено уголовное дело. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 6 ноября в квартире одного из домов по ул. Ленина ранее не судимый 23-летний мужчина в ходе ссоры задушил молодого человека. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил труп убитого и разложил части тела по пакетам, какие-то из них он выбросил в мусорные контейнеры, а некоторые фрагменты тела сжег.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

ТЕГИ #Происшествия, Следственный комитет РФ, Криминал, #Братск
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