Братчанин привёз героин на свидание к осуждённой колонии-поселения в Усть-Куте

В Усть-Куте сотрудники колонии-поселения № 20 задержали 52-летнего жителя Братска, который приехал с двумя свертками героина на длительное свидание к осужденной, отбывающей наказание за кражу. Как сообщает 8 февраля 2017 года пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, известно, что женщина ранее неоднократно судима и находится на профилактическом учете администрации учреждения как склонная к употреблению наркотических и психотропных веществ. При досмотре мужчины обнаружили два мелких пакета с порошкообразным веществом, спрятанных в естественных полостях тела. Задержанного передали сотрудникам полиции.

В результате экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином массой 0,555 гр. По факту преступления возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Фото с сайта ГУФСИН России по Иркутской области.