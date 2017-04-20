Братчанин из-за неприязни поджег дом бывшего мужа своей жены

В Братске мужчина поджег дом бывшего мужа своей жены. Как 20 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ночь на 18 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании дома в Правобережном округе Братска. Жильцы, вовремя заметив огонь, покинули дом, что позволило избежать жертв и пострадавших. Бороться с возгоранием они стали ещё до прибытия пожарных. Им на помощь пришли соседи и помогли не дать огню перекинуться на надворные постройки, которые также могли загореться из-за сильного ветра, раздувавшего пламя. Пожарные расчеты ликвидировали пожар.

Во время опроса пострадавших оперативники установили, что причиной пожара мог стать поджог, так как хозяйка заметила, что огонь начал распространяться с внешнего угла дома. Проверяя эту версию, полицейские опросили всех погорельцев и выяснили, что у сына владельцев сгоревшего дома был личный конфликт с бывшей женой. Полицейские предположили, что эта ситуация могла стать мотивом преступления.

Для опроса в отдел полиции был доставлен новый муж братчанки, который признался в содеянном и пояснил, что устроил пожар из-за неприязненных отношений. Однако совершив такой спонтанный поступок, он впоследствии раскаялся, понимая, что в результате его действий могли пострадать или погибнуть ни в чём не повинные люди. Кстати, его оппонента в эту ночь в доме не было, там находились его родители и их знакомая.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Уничтожение чужого имущества путём поджога», следственным отделом №4 Следственного управления МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.