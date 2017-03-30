Братчанин Александр Касьянов выиграл чемпионат России по бобслею в двойках

Источник: Байкал Инфо
30/03/2017 - 16:52

Экипаж под управлением братчанина Александра Касьянова с разгоняющим Алексеем Пушкарёвым занял первое место на чемпионате России по бобслею и скелетону, который проходит в Сочи. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, экипаж Александра Касьянова по сумме двух заездов показал результат 1 минута 52,56 секунды, опередив экипаж Алексея Стульнева почти на семь десятых секунды. Экипаж Максима Андрианова замкнул тройку лидеров. Пятый результат в двойках показали братчанин Александр Бредихин и иркутянин Максим Белугин – 1 минута 53,98 секунды.  

Тренирует команду Иркутской области Павел Колоедов в СШОР «Школа высшего спортивного мастерства».

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Победы, Соревнования, Спорт, Братск, Россия
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