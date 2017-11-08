Братчане похитили 200 рублей из квартиры мужчины, которого посчитали убитым

Полицейские задержали двух братчан в возрасте 20 лет и 31 года, подозреваемых в разбойном нападении на 37-летнего мужчину и покушении на убийство. Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 27 октября злоумышленники, находясь в квартире одного из домов Братска, избили ее хозяина ногами и руками, чтобы похитить его имущество. Чтобы скрыть совершенный разбой, один из нападавших ударил потерпевшего ножом. Посчитав, что мужчина умер, братчане покинули место преступления, похитив из квартиры 200 рублей. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых, которые ранее были судимы за имущественные преступления и преступления против личности.

По факту произошедшего следственный отдел по Братску СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и ч. 4 п. «в» ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.