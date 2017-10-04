Брать материалы для новой дороги на Ольхоне эксперты предлагают из старой

Брать материалы для строительства новой дороги на байкальском острове Ольхон из старой предложили эксперты ОНФ. Об этом на пресс-конференции 28 сентября 2017 года сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы России Александр Васильев. По его словам, надо применить ресайклинг – это переработка имеющегося на дороге грунта, каменных материалов. По данным экспертов ОНФ, это поможет значительно удешевить строительство дороги.

По его словам, завозить все материалы из карьера за десятки километров от Ольхона, перевозить на пароме – это очень дорого и долго, поэтому надо максимально использовать те материалы, которые есть в существующей дороге. Кроме того, по словам депутата, по дороге не ходит большегрузный транспорт, значит, дорожную одежду можно уложить в один слой. Все предложения экспертов ОНФ направит губернатору Сергею Левченко.

Но, как Александр Васильев, дорога нужна не только до Хужира, но и дальше, потому что машины, возящие туристов на север острова, разбивают степи, едут по корням деревьев, причиняя вред природе. По мнению депутата, нужно комплексное благоустройство, потому что туристический поток не остановишь, но с соблюдением экологических норм. «Говорят, что остров надо сохранить в первозданной чистоте, но её там уже нет. Он свою девственность давно потерял, его изнасиловали потоки туристов», - выразился депутат.

Напомним, на отсутствие нормальной дороги президенту России по время прямой линии пожаловались жители острова. Глава государства распорядился построить дорогу от паромной переправы до посёлка Хужир. Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области привело предварительную сумму расходов - более 2 млрд рублей.

Фото "Байкал Инфо"