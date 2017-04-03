Борцы Приангарья завоевали восемь медалей на первенстве Сибири

Спортсмены Иркутской области завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей 15-16 лет, которое 1-2 апреля 2017 года прошло в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, на турнир приехали почти 400 борцов из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Забайкальского и Красноярского краев, республик Бурятия, Тыва и Хакасия. Почетным гостем первенства СФО стал трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр Александр Богомоев.

Золотые медали завоевали Федор Балтуев в весовой категории 50 кг и Александр Балтуев в весовой категории 54 кг. Серебряными призерами первенства Сибири стали Владимир Иванов (весовая категория 42 кг), Рамазан Камалутдинов (46 кг) и Василий Огдонов (63 кг). Бронзовые медали выиграли Андрей Тапхаров (весовая категория 42 кг), Артем Шавелков (категория 63 кг) и Геннадий Михеев (76 кг).

Все победители и призеры Иркутской области вошли в сборную команду Сибирского федерального округа для участия в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет с 8 по 12 мая в Иркутске.

Три золотые медали на первенстве СФО завоевали борцы из республики Тыва Угер Сагды (весовая категория 42 кг), Ай-Белек Монгуш (46 кг) и Артыш Ооржак (58 кг). Победителями турнира также стали три спортсмена из Красноярского края Александр Огибалов (63 кг), Алан Габуев (85 кг) и Игорь Мясников (100 кг). Три награды высшей пробы выиграли представители Кемеровской области Дмитрий Куприн (69 кг), Николай Ларин (76 кг) и Георгий Гагиев (120 кг).

Фото из архива "Байкал Инфо".