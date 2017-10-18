Борьбу с незаконными китайскими гостиницами начали власти и жители Листвянки

Активную борьбу с незаконными китайскими гостиницами начали в посёлке Листвянка Иркутского района. Как 18 октября 2017 года «Байкал Инфо» рассказал глава посёлка Александр Шамсутдинов, в последние пару лет в Листвянке появилось около десяти таких гостиниц. При этом с 2015 года, в поселке, который относится к центральной экологической зоне, не выделяют земель, возводить можно только частные дома на землях, предназначенных для индивидуального строительства. «В посёлке нет даже муниципальной земли – есть либо частная, либо региональная», - отметил Александр Шамсутдинов.

Предприимчивые китайцы скупают земельные участки с ветхими домами у жителей, которые по какой-то причине покидают Листвянку. Процесс этот стал настолько распространён, что объявления о продаже земли, если она достаточно близка к Байкалу, не бывают актуальны дольше недели. Китайцы покупают участок, оформляют его на русских партнёров или себя, если успели получить гражданство России, потом сносят старый дом и в короткие сроки возводят трехэтажные гостиницы. При этом они не выходят за рамки законодательства, ведь на землях ИЖС можно строить дома до трех этажей и огораживать свою территорию.

Такие гостиницы, по словам Александра Шамсутдинова, даже не требуют рекламы или элементарной вывески, потому что весь этот незаконный бизнес строится на прочных связях с китайскими турагентствами, которые возят группы туристов. Доказать, что это гостиница, очень сложно – администрация Листвянки сейчас ведёт пять дел в суде, пытаясь добиться сноса таких незаконных строений, однако процесс «движется вяло».

Жителям Листвянки возросший туристический поток доставляет массу неприятностей. «Раньше мы были клубом выходного дня – знали, что в выходные будет много народу, а потом всю неделю будет спокойно. Теперь у нас постоянно толпы туристов, - рассказывает глава Листвянки. – Китайские туристы через заборы заглядывают во дворы жителей, фотографируют их, бывало, что у бабушек, у которых малина росла рядом с забором, обдирали всю ягоду». Администрации приходиться справляться с вывозом за свой счёт большого количества мусора, оставляемого туристами, следить за частными очистными, чтобы они не наносили вред почве и Байкалу. Александр Шамсутдинов признается, что есть и ответственные владельцы китайских гостиниц, которые следят за вывозом мусора и очистными, но большинство – нет. Естественно, незаконный бизнес не отчисляет налоги в местный бюджет.

Местные жители не могут самостоятельно решить эту проблему, поэтому в сентябре они написали письмо губернатору Иркутской области Сергею Левченко, депутату Госдумы Николаю Николаеву, руководителю Западно-Байкальской прокуратуры Алексею Калинину, в котором попросили остановить продажу земель и массовую застройку в посёлке на берегу Байкала, в природоохранной зоне. Александр Шамсутдинов отметил, что реакция на письмо есть – к нему приезжали проверяющие, уточняли суть претензий жителей, однако быстро решить проблему пока не получается. Глава Листвянки направил письмо председателю Законодательного собрания Сергею Брилке, чтобы областной парламент также обратил внимание на эту проблему и помог навести порядок в сфере бизнеса в Листвянке. Глава надеется, что появится механизм, позволяющий проверять дома, если есть подозрения, что там находится частная незаконная гостиница, и сносить, если подозрения подтверждаются.

Жители также бьют во все колокола, например, местный житель Евгений Кравкль в Фейсбуке активно делится подробностями сложных ситуаций, с которыми сталкивается население Листвянки каждый день. «Я выступаю не «против китайцев», как и большинство людей, а исключительно «за». За чистоту Байкала. За хоть какое-то улучшение ситуации с мусором, загрязнением воды, вытаптыванием и выжиганием растительности. За живых птиц, рыб и зверей на Байкале. Всё это может защитить только хозяин – наш народ. А пришлые могут быть почтительными гостями и воспитанными туристами, а не дельцами, прибывшими делать бизнес, чтобы выкачать отсюда всё, что ещё осталось», - написал на своей страничке мужчина.

Фото Евгения Кравкля