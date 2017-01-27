Большое количество саранчи ожидается летом в Иркутской области

В Иркутской области ожидается большое количество саранчи. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Александра Кириленко, в этом году высокая численность саранчовых ожидается на площади в 50 тыс. га. Чтобы избежать перехода вредителя на посевы зерновых культур, аграрии планируют обработать площади в 100 тыс. га. Средства защиты растений и специализированная техника имеются в необходимом количестве. Сельхозтоваропроизводители приступят к обработке полей в конце июня.

«Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно выделяет субсидии из областного бюджета на приобретение средств химической защиты растений, в том числе с особо опасными вредителями – саранчой и луговым мотыльком – и болезнями сельскохозяйственных культур. В 2017 году из регионального бюджета на компенсацию части затрат за приобретенные инсектициды и фунгициды предусмотрено 7,4 млн рублей», – отметил Александр Кириленко.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Иркутской области совместно с министерством сельского хозяйства Иркутской области разработали план мероприятий на 2017 год по предупреждению и борьбе с особо опасными вредителями. Согласно этому плану, будут организованы постоянный мониторинг и взаимодействие с органами местного самоуправления по выявлению очагов распространения вредителей, а также обмен информацией с прилегающими территориями о фитосанитарной обстановке (Красноярский край, Республика Бурятия, Забайкальский край).

Фото с сайта правительства Иркутской области.