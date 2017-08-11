Большинство МКД в Куйтуне ремонтировать нецелесообразно – Д. Быков

Большинство многоквартирных домов в посёлке Куйтун – деревянные, 18 из 27, их нецелесообразно ремонтировать, потому что они находятся фактически в аварийном состоянии, хотя и стоят в региональной программе капремонта. Об этом сказал генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, побывавший в посёлке 8 августа 2017 года по приглашению регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ФКР.

Почти за три года весь посёлок собрал средств, достаточных только на ремонт одной крыши, поэтому работы в Куйтуне вообще пока не начались. Собираемость в ФКР на данный момент составляет всего 26,1%. Это один из самых низких показателей в Иркутской области. Денис Быков признаётся, что по-человечески понимает жителей Куйтуна, которые не хотят платить, потому что не понимают, за что. Состояние деревянных брусовых двухэтажных домов, где нет удобств, гендиректор фонда оценил как удручающее. По слова жителей, кровля во всех домах течёт, люди сами её латают время от времени. Подвалы залиты водой, а в период дождей – и подъезды, потому что отмостка домов в основном отсутствует, а там, где она есть, сделана с таким уклоном, что вода попадает внутрь здания. Везде – грибок, сырость. Самое страшное, заявляют собственники жилья, что домами никто не управляет – в посёлке нет управляющих компаний, а непосредственное управление люди не выбирают, ТСЖ не создают. Из-за того, что дома не собирают средства на содержание жилья, текущий ремонт не проводится много лет. Дома надо признавать аварийными, убеждён Денис Быков, но такая инициатива должна исходить от собственников, а они не владеют информацией, что и как надо делать.

«Люди выглядят и ведут себя так, будто они проиграли войну», - сказал Денис Быков. К примеру, жители двухэтажного кирпичного дома №23 по ул. Карла Маркса рассказали, что в прошлом году при подаче тепла произошёл гидроудар, повредило систему отопления. И никто людям не помог – они всю зиму жили с обогревателями. В грядущий отопительный сезон они боятся входить, так как система, по их словам, не отремонтирована. А капремонт этого дома запланирован аж на 40-ые годы. Генеральный директор проинформировал жителей, как перенести дом на более ранний срок в программе капремонта. Порядок прописан в постановлении правительства Иркутской области №417. Раньше для этого требовалось наличие заключения специализированной организации и собираемость взносов за капремонт не ниже 90%. Как заявил Денис Быков, в нынешнем году из постановления исключено последнее условие, так что добиться желаемого собственникам стало легче. Заявление с документами следует подавать в министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области.

Немногочисленные кирпичные и панельные благоустроенные дома в Куйтуне ещё можно привести в порядок, уверен Денис Быков, но капремонт надо проводить как можно скорее. «Иначе, пока подойдёт очередь, ремонтировать будет уже нечего», - сказал он. Пока такие дома стоят в региональной программе капремонта не ранее 2026 года. Гендиректор напомнил, что программа формируется автоматически на основании сведений о состоянии МКД, которые подают в фонд муниципалитеты. В Куйтуне реальное, не по бумажкам, состояние домов местные власти явно не оценивали, более того, у ряда домов вообще нет технического паспорта, подчеркнул Денис Быков.

В посёлке много одиноких стариков, но большинство не получает льготы на капремонт, потому что не знает о них. Многие жители Куйтуна на данный момент не смогут получить льготу при всём желании, так как имеют задолженность по взносам в ФКР. На совещании было принято решение, что Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет помощь местным жителям по заключению договоров с фондом на реструктуризацию долга. При наличии такого договора можно претендовать на получение льготы. Представители ЕР взяли на себя оказание помощи старикам в оформлении и доставке документов на реструктуризацию задолженности в фонд, который располагается в Иркутске, ведь мало кто из куйтунцев может поехать в областной центр для этого.

Денис Быков часто ездит по территориям, но по тем, где уже проводятся работы. После этой поездки он принял решение обязательно бывать в небольших населённых пунктах, где ещё не ведётся капремонт, чтобы на месте изучать ситуацию. «В посёлках тоже живут люди, а их проблемы порой гораздо серьёзнее, чем в крупных городах», - подытожил гендиректор.