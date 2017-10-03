Большегруз с трубами перевернулся в Иркутском районе

В Иркутском районе полицейские и спасатели работают на месте дорожной аварии с участием автомобиля МАЗ, который перевозил металлические трубы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, информация о ДТП на 14 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» поступила в полицию около 10.00 3 октября 2017 года. Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением, допустил съезд машины с проезжей части и дальнейшее ее опрокидывание. Подробности случившегося выясняются.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.