Большегруз с трубами перевернулся в Иркутском районе
В Иркутском районе полицейские и спасатели работают на месте дорожной аварии с участием автомобиля МАЗ, который перевозил металлические трубы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, информация о ДТП на 14 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» поступила в полицию около 10.00 3 октября 2017 года. Предварительно установлено, что водитель большегруза не справился с управлением, допустил съезд машины с проезжей части и дальнейшее ее опрокидывание. Подробности случившегося выясняются.
Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.
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