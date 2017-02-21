Большегруз порвал контактные сети между станциями ВСЖД

Источник: Байкал Инфо
21/02/2017 - 11:13

Дорожная авария с участием большегруза произошла на переезде между станциями Чуна и Сосновые Родники Восточно-Сибирской железной дороги. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, в этот день в 6:26 водитель грузовика выехал на переезд с поднятым кузовом, в результате чего была повреждена контактная сеть. В настоящее время ведутся ремонтные работы по ее восстановлению. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, ДТП, Общество, Транспорт
Также в рубриках: 
Два человека попали под поезда в Иркутской области
На ВСЖД в три раза снизилось количество ДТП на железнодорожных переездах
В Иркутской области ищут КамАЗ, повредивший шлагбаумы на железнодорожном переезде
В Иркутской области дети стали чаще травмироваться электрическим током на железной дороге
Виновник аварии на переезде ВСЖД заплатит 62 тыс. рублей за ущерб
Исключить из фида:  0