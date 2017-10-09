Большегруз и легковая машина въехали в стену кафе в Тайшетском районе

Источник: Байкал Инфо
09/10/2017 - 10:09

В Тайшетском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого большегруз Man с молочной продукцией и легковой автомобиль въехали в стену придорожного кафе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла вечером 7 октября 2017 года в 40 км от Тайшета. По предварительной версии, водитель фуры мог уходить от столкновения с КамАЗом, в результате чего сначала допустил столкновение со стоявшей около кафе легковой машиной и вместе с ней протаранил стену общепита. Количество пострадавших устанавливается.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Тайшетский район
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