Большегруз и легковая машина въехали в стену кафе в Тайшетском районе

В Тайшетском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого большегруз Man с молочной продукцией и легковой автомобиль въехали в стену придорожного кафе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла вечером 7 октября 2017 года в 40 км от Тайшета. По предварительной версии, водитель фуры мог уходить от столкновения с КамАЗом, в результате чего сначала допустил столкновение со стоявшей около кафе легковой машиной и вместе с ней протаранил стену общепита. Количество пострадавших устанавливается.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.