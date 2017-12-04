Больше всего призов завоевали команды Иркутской области на фестивале «РобоСиб-2017»

Школьники из Иркутской области завоевали большинство призовых мест на главном сибирском фестивале робототехники «РобоСиб-2017», который прошел с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в Иркутске. Как 4 декабря сообщила пресс-служба En+ Group, за победу в десяти направлениях боролись 195 команд. В основных направлениях «First Lego League (FLL)», «Hello, Robot! Lego», «First Tech Challenge (FTC)», «РобоКарусель», «Autonet» семь из девяти первых мест заняли команды из городов Иркутской области. В направлении FLL «Игра» все призовые места получили команды из Красноярска – его абсолютным победителем стала команда «Winners». Также среди 54 команд, занявших призовые места, оказались участники из Абакана, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Путевки на международный чемпионат «First» получили команды Winners (БФПО Советского района Красноярска) и «Future Engineers» (средняя школа №149 Красноярска). На открытое первенство «First Russia» также едут две красноярские команды: в направлении FLL – команда «Siberian Hearts» (средняя школа №149), в направлении FTC – команда Future Engineers.

В направлении «Hello, Robot! Lego» соревновались школьники, которые познакомились с робототехникой совсем недавно. Роботы участников самостоятельно перевозили грузы и чертили линии по заданным траекториям. Лучший робот-перевозчик получился у команды «Ям-03» (станция юных техников) из Ангарска, а команда «Изобретатели» (Карлукская средняя школа) из поселка Карлук взяла первое место за своего робота-чертежника. В направлении «Hello, Robot! Open» в возрастной группе «Шорт-трек» с 3 по 5 класс победу одержала команда «Рик+» (гимназия №1 им. А. А. Иноземцева) из Братска. Весной ребята поедут защищать честь региона на всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2018».

В направлении «РобоКарусель» школьники решили задачи первого этапа олимпиады по физике и научили своих роботов играть в боулинг, робосквош и считать цилиндры определенных цветов. Первое место в младшей группе «РобоКарусели» заняла команда «Снежный Барс» (средняя школа №18) из Братска, в старшей группе победила команда «Exact calculation» (лицей ИГУ) из Иркутска. Самые творческие работы получились у ребят из 26 команд, которые победили в таких направлениях, как «Энергетика. Инженерный проект» и «Junior First Lego League» (Jr. FLL). В этом году дети в рамках Jr. FLL изучали проблемы, связанные с водными ресурсами. Школьники подготовили красочные презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать доставку и очистку воды.

В рамках направления «Энергетика. Инженерный проект» дети впервые попробовали себя в роли настоящих инженеров и спроектировали батискаф-сканер, квадрокоптер и бульдозер, которые в перспективе смогут механизировать и облегчить работу на угольных предприятиях. Работа над лучшими проектами будет продолжаться, и ребята получат шанс по-настоящему реализовать свои разработки на производстве.

Примечательно, что в этом году в роли тренеров многих команд выступали бывшие участники «РобоСиба». Молодые люди уже сами открывают центры робототехники и обучают подрастающее поколение высоким технологиям. А победители этого года получили кубки в форме логотипа фестиваля, которые напечатали на своем 3D-принтере выпускники «РобоСиба». Среди других призов были сертификаты на робототехническое оборудование и 3D-ручки. Задания юбилейного фестиваля оказались самыми разноплановыми за все пять лет существования «РобоСиба». Команды робототехников очень творчески подошли к их выполнению и удивили судей своей фантазией и волей к победе. Для многих участников «РобоСиб-2017» оказался первым робототехническим фестивалем в их жизни.

Впервые на «РобоСибе-2017» в рамках образовательного проекта компании En+ Group «Энергия будущего» прошел лекторий для студентов с участием популяризаторов науки и представителей крупных промышленных компаний. Спикеры провели открытые дискуссии на темы рекультивации природных ресурсов, энергетики и робототехники, поговорили о перспективах развития инженерии и о внедрении роботов в производство.

Юбилейный, пятый, фестиваль «РобоСиб-2017» посетило около 6 тыс. зрителей. Для гостей мероприятия была подготовлена большая и интересная развлекательная программа. Специальным гостем и ведущим «РобоСиба» по традиции стал музыкант Александр Пушной. На протяжении двух дней фестиваля шоумен развлекал любителей робототехники научными опытами и музыкальными номерами. Большой интерес у юных посетителей «РобоСиба-2017» вызвал мастер-класс по созданию анимационных научно-популярных роликов от известного YouTube-канала «Научпок». Дети рисовали кадры для нового выпуска, учились монтировать видео и брали автографы у своих любимых блогеров.

В этом году гости фестиваля смогли принять участие в двух экологически значимых акциях. Посетители сдавали в специальные мусорные корзины использованные батарейки и сломанную технику, а также делали творческие поделки из бумаги, состоящей из водоросли спирогира, которая загрязняет Байкал.

Фото организаторов мероприятия.