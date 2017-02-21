Больше экономить тепла после капремонта начнут жители Иркутской области

Иркутская область с 2016 года применяет при капитальном ремонте многоквартирных домов энергоэффективные технологии и материалы, эта практика продолжится и в последующие годы. Об этом заявил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков по итогам всероссийского совещания региональных операторов, которое прошло в феврале 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Теперь во всей России энергоэффективный ремонт станет обязательным, потому что глава Минстроя России Михаил Мень подписал приказ, утверждающий общий перечень мероприятий по энергосбережению МКД и мероприятий, повышающих энергетическую эффективность домов при проведении капремонта, сообщает пресс-служба ведомства. Собственникам жилья теперь будут предлагать «меню» мероприятий, причём, не просто перечень работ, но и прогноз энергетической эффективности и экономической выгоды.

В Иркутской области такое «меню» уже существует. В него входит, к примеру, проектирование и монтаж современного теплового пункта с установкой погодоведомого оборудования, которое подаёт тепло в квартиры в зависимости от температуры воздуха на улице. Такое оборудование помогает экономить до 40% тепла. Конечно, при этом необходимо принять и другие меры, чтобы снизить потери тепла в МКД, к примеру, провести ремонт и восстановление герметизации межпанельных швов по технологии «тёплый шов», заменить оконные блоки в подъезде, утеплить перекрытия на чердаках, провести изоляцию трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и т.д. Как показывает опыт, теплоизоляция чердака может привести к 10% экономии оплаты за тепло, теплоизоляция стен - до 30% и т.д. Если принять комплексные меры, уровень экономии возрастает.

«Тема повышения энергоэффективности домов находится в числе самых часто задаваемых вопросов собственниками жилья вопросов о капремонте. Люди хотят не просто ремонтировать свои дома, но еще и качественно изменять их уровень, чтобы потом экономить на коммунальных платежах. Минстроем России уже инициирован ряд мер, стимулирующих проведение энергоэффективных работ при капремонте», - отметил Михаил Мень.

Напомним, в октябре прошлого года на всероссийском конкурсе реализованных проектов в сфере энергосбережния и повышения энергоэффективности ENES проект из Иркутской области занял четвёртое место – это дом по адресу: Иркутск, ул. Розы Люксембург, 263.