Больше детей в Иркутской области страдают от вшей

В Иркутской области отмечается рост заболеваемости педикулезом, особенно среди детей. Как сообщает 1 сентября 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в 2016 году был зарегистрирован 1761 случай педикулеза, из них среди детей до 14 лет – 1416. За шесть месяцев нынешнего года зарегистрировано 967 случаев, из них – 822 дети до 14 лет. За это же период в прошлом году было зарегистрировано 801 случай, из них дети – 598.

Как уточняют санитарные врачи, заражение вшами происходит при контакте с завшивленными людьми в организованном коллективе, местах скопления людей (транспорт, бассейны, сауны, прачечные, парикмахерские), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и т.д.). В детском коллективе передача насекомых может происходить через мягкие игрушки или постельное бельё. Невозможно заразиться вшами от животных, так как эти паразиты видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.

Многие ошибочно считают эту болезнь уделом низших слоев общества, пренебрегающих элементарной гигиеной, но подхватить этих паразитов может абсолютно каждый. Как правило, навредить человеку могут три вида вшей: головная, платяная, лобковая. Платяная и головная вошь являются переносчиками эпидемического сыпного тифа, болезни Брилла, волынской лихорадки. Возбудители сохраняют жизнеспособность в течение всей жизни вшей. Самым распространенным видом вшей считается головная вошь, которая поселяется на волосистой части головы. Предпочтение отдает затылочной и височной частям. Питается такая вошь в основном кровью, чем приносит огромный дискомфорт человеку.

Внешне этот паразит имеет очень скромные размеры и почти прозрачное тельце. Но вся проблема состоит в том, что эти непрошеные гости очень быстро размножаются. Таким образом, одна самка живет до месяца и успевает отложить до 10 яиц в день. Так называемые гниды (яйца вшей) крепятся к человеческому волосу специальным клейким веществом.

Врачи советуют при признаках заболевания своевременно обратиться в лечебное учреждение (поликлиника, кожно-венерологический диспансер) и начать лечение. Не стоит прибегать к бабушкиным методам, таким как керосин или уксус. Ведь эти средства не только токсичны, но и обладают неприятным запахом и способны повредить кожу головы и волосы. К тому же, эти средства не имеют 100 % гарантии излечения. Одновременно с обработкой от педикулеза необходимо произвести смену нательного и постельного белья с последующей стиркой, белье и верхнюю одежду нужно прогладить утюгом с отпариванием.