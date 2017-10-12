Больше денег на спорт выделят в Иркутской области в 2018 году

Больше денег предусмотреть в бюджете на 2018 год на развитие спорта планируют депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, речь идет об увеличении финансирования программы «Развитие физической культуры и спорта»: дополнительные средства предлагается выделить на строительство и реконструкцию спортивных объектов, обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ и участия команд в соревнованиях, развитие адаптивного спота. Эти и другие направления для финансирования были обозначены в письме, которое было направлено губернатору Сергею Левченко и подписано председателем ЗС Сергеем Брилкой.

Депутаты предложили выделить деньги на реконструкцию стадиона «Труд» и строительство спортзала для занятий дзюдо в школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске, на строительство ФОКа в поселке Мама Мамско-Чуйского района, капитальный ремонт стадиона «Водник» в Киренске. Как напомнила вице-спикер Наталья Дикусарова, в рамках бюджета 2017 года была поддержана инициатива министерства спорта Иркутской области по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на приобретение спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. Продолжая эту работу, в бюджете–2018 парламентарии считают необходимым предусмотреть 500 млн рублей на ремонт спортивных сооружений и покупку инвентаря для ДЮСШ.

Вице-спикер также рассказала, что в ЗС от муниципальных образований поступает много обращений, касающихся развития в территориях зимних видов спорта, в том числе хоккея. Депутаты предложили выделить деньги на покупку быстровозводимых каркасно-тентовых укрытий для хоккейных коробок и многофункциональных спортплощадок, а также на покупку ледозаливочных машин.

Кроме того, сообщила Наталья Дикусарова, подготовлен проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущества областных и муниципальных учреждений спорта, при этом сэкономленные средства должны быть направлены на увеличение количества времени для бесплатных занятий спортом для детей. Данная инициатива депутатов будет рассмотрена на ближайшей сессии Законодательного Собрания.

«В обязательном порядке в ходе своих поездок по территориям мы будем смотреть, какое количество детей имеют возможность посещать спортивные занятия бесплатно. Есть муниципалитеты, например, Черемхово, где практически все занятия бесплатны, к этому нужно стремиться. В дальнейшем будет рассмотрена возможность предоставления данной налоговой льготы и для учреждений, строящихся в рамках государственно-частного партнерства», – рассказала Наталья Дикусарова.

«В 2017 году финансирование физкультуры и массового спорта было увеличено на 48% – до 1,2 млрд рублей. В 2018 году мы намерены продолжить работу, направленную на развитие спорта в Приангарье. Нужно улучшать материально-техническую базу как спортивных, так и общеобразовательных учреждений, укреплять тренерский состав, привлекая молодежь в профессию. Эта сфера сейчас на контроле у всех депутатов Законодательного Собрания области», – подчеркнул Сергей Брилка.

За последние несколько лет по инициативе парламентариев было профинансировано строительство большого числа спортивных сооружений, в основном типовых физкультурно-оздоровительных комплексов. «Сегодня мы столкнулись с тем, что из федерального бюджета строительство ФОКов больше не финансируется, часть объектов, например, ФОК в Тайшетском районе мы достраиваем за счет областных денег. Если на следующий год ситуация не изменится, депутаты в любом случае будут настаивать на строительстве нескольких объектов за счет бюджета области», – сказала Наталья Дикусарова.

Напомним, законопроект «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будет внесен в Законодательное собрание Иркутской области не позднее 25 октября.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.