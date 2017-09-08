Больше благоустроенных территорий появится в городах Иркутской области

Увеличить количество благоустроенных территорий в городах Иркутской области планируется в 2018-2022 гг. Об этом 7 сентября 2017 года сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания, где представители городов региона рассказали о реализации в их муниципалитетах первого этапа проекта по формированию комфортной городской среды. Напомним, он начат в этом году в 15 муниципальных образованиях региона. По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включили 317 дворов, 35 общественных пространств и семь парков. Общая сумма средств, направляемых на эти мероприятия, составит 797 млн рублей.

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова напомнила, что губернатор региона Сергей Левченко утвердил государственную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. По прогнозным оценкам, объём финансирования государственной программы на пять лет (2018-2022 гг.) превысит 4,5 млрд рублей (более 3 млрд руб. – из федерального бюджета, 1,25 млрд рублей – из областного и 230 млн рублей – из средств местных бюджетов).

Проект программы министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области разработало в соответствии с требованием приоритетного российского проекта «Формирование комфортной городской среды» и предусматривает масштабные мероприятия по благоустройству и создание достойных и комфортных условий жизни для граждан.

На совещании также отметили, что начавшиеся по проекту работы уже выявили проблему, требующую полной синхронизации действий ресурсоснабжающих организаций, отвечающих за состояние тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, и реализации проектов по благоустройству.

«Надо исключить случаи, когда после завершения укладки асфальта энергетики вдруг предлагают всё раскопать и отремонтировать изношенные трубопроводы или кабели», – отметила Наталья Сдобнова. Она отметила, что хорошо организована реализация предложенных проектов благоустройства в Иркутске, хотя еще не на всех объектах начаты работы. В Братске выполнение благоустройства дворовых территорий в установленные сроки возможно только при мобилизации внутренних резервов.

Контролировать выполнение работ по устройству комфортной среды можно на сайтах муниципальных образований, участвующих в проекте: обязательное требование к местной власти – публикация фотоотчетов о выполненных работах.

Участие жителей городов в реализации проектов планируется в форме субботников в начале, середине или по окончании работ по асфальтированию, установке малых архитектурных форм, устройству детских площадок.

Изображение с сайта правительства Иркутской области.