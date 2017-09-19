Больше 200 тыс. жителям Иркутской области уже поставили прививку от гриппа

В Иркутской области, по данным Управления Роспотребнадзора по региону на 19 сентября 2017 года, привито от гриппа 203 тыс. 794 человек, подавляющее большинство – в рамках национального календаря. Всего планируется привить 43% от населения (977 тыс. 600 человек).

Для иммунизации детей и беременных за счёт средств федерального бюджета в область поступило 413000 доз вакцины. Для взрослого населения – 670500 доз вакцины, что составляет 71,3% от заявленного.

Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с 6 месяцев, учащимся 1 - 11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, лицам старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности, сотрудники которых не относятся к контингентам, подлежащим иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок рекомендуем организовать вакцинацию против гриппа, предусмотрев выделение ассигнований на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников.