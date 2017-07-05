Более ста детских и спортивных площадок появятся во дворах Иркутска

Во дворах Иркутска в 2017 году появятся сто новых детских и спортивных площадок. Как 5 июля сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову, на эти цели в городском бюджете предусмотрено более 18 млн рублей. Она отметила, что по итогам аукциона определена подрядная организация на выполнение работ, сейчас с ней заключается муниципальный контракт. Установку площадок планируют начать в конце июля, а завершить до 1 сентября.

«Мы планируем установить новые и доукомплектовать уже имеющиеся площадки. Перечень оборудования состоит из 85 наименований. Это качели, горки, карусели, песочницы, турники, теннисные столы, а также крупногабаритные детские игровые и спортивные комплексы, в том числе для занятия воркаутом, различные тренажеры», – подчеркнула Елена Федорова.

Фото из архива "Байкал Инфо".