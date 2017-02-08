Более половины административных дел на Иркутской таможне возбуждают из-за перевозки леса

Более половины от общего количества административных дел, зарегистрированных Иркутской таможней в 2016 году, касались контроля перевозки леса и лесоматериалов. Об этом 8 февраля 2017 года на пресс-конференции сообщил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков. По его словам, в основном, дела возбуждались по результатам таможенных досмотров, когда выявлялось, что в декларации указывали неправильный объём перевозимого леса.

Всего в прошлом году из Иркутской области было вывезено 13 млн куб. м лесоматериалов, что на 3% больше, чем в 2015 году. Из них более 9 млн куб. м – обработанные лесоматериалы, которые не облагаются таможенными пошлинами, а 3,9 млн куб. м – круглый лес. Общая стоимость перевезенных лесоматериалов составила 1,4 млрд долларов. На контроль Иркутская таможня поставила 838 лицензий Минпромторга на экспорт круглого леса, вывозимого в рамках квотирования и лицензирования.

В апреле прошлого года Иркутская таможня совместно с транспортной прокуратурой начала привлекать к ответственности компании, которые выдавали грубобрусованные лесоматериал за пиломатериалы. Было возбуждено 80 таких дел об административных правонарушениях.

Всего в 2016 году по итогам правоохранительной деятельности Иркутской таможни возбуждено 1705 дел об административных правонарушениях, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Из них 871 дело возбуждено при таможенном контроле перевозки леса и лесоматериалов. В рамках валютного контроля выявлено 883 случая нарушений законодательства России, возбуждено 220 административных дел на сумму более 995 млн рублей, что в 5,3 раза больше, чем в 2015 году.

Значительное количество правонарушений выявили в международном воздушном пункте пропуска иркутского аэропорта. В 2016 году было возбуждено 256 административных дел за перевозку табачной продукции, 87 дел – за перевозку насвая, 50 дел – за перевозку кастетов и ножей, 21 дело – за алкогольную продукцию, 30 дел – за таблетки, содержащие психотропные вещества. Было возбуждено восемь дел из-за незаконных операций с временно ввезенными автомобилями и нарушения срока их временного ввоза.

Кроме того, было возбуждено 19 уголовных дел, из них четыре из-за контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 81,5 млн рублей. При этом общая стоимость незаконно перемещенного леса и лесоматериалов составила 125 млн рублей. Еще шесть уголовных дел связаны с преступлениями в сфере валютного законодательства – по факту невозврата валютной выручки за неввезенные по контракту товары, а также невозвратом валютной выручки за вывезенный товар. Общая сумма незаконно перечисленных средств составила 457,2 млн рублей. Восемь уголовных дел были возбуждены по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ с использованием международных почтовых отправлений из стран Европы, США, Украины и Китая. Ещё одно уголовное дело было возбуждено, когда гражданка Китая пыталась перевезти через международный воздушный пункт пропуска иркутского аэропорта 8,5 млн рублей и 5,5 тысяч юаней. По решению суда все деньги было конфискованы в пользу государства.