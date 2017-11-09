Более километров за 20,5 часов пробежала в Непале студентка ИГУ

Серебряная медаль очередного ультрамарафона в 100 км пополнила копилку спортивных достижений студентки магистратуры географического факультета ИГУ Дарьи Манзий. Воля к победе, постоянные тренировки и упорный характер позволили иркутской спортсменке занять второе место среди женщин на престижном международном трейловом забеге Annapurna 100К, прошедшим в Непале в конце октября 2017 года, сообщает пресс-служба вуза. Дарья пробежала дистанцию за 20 часов 26 минут.

Annapurna 100К – тяжелейшая горная трасса с набором высоты 5840 м. Участие в этом ультрамарафоне принимают сильнейшие и самые выносливые спортсмены разных стран. Студентка ИГУ Дарья Манзий с полным правом считается одной из таких. В числе последних достижений – первое место на международном ультрамарафоне на 100 км в Монголии в август нынешнего года.

К гонке в Непале Дарья, по её словам, была готова – подготовилась физически и настроила себя морально. Кроме Дарьи, по трассе ультрамарафона заблудились более десятка спортсменов. Счётчик иркутской спортсменки показал 114,2 километра при наборе высоты более 6300 метров. Прохождение дистанции заняло 20 часов 26 минут.

В Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 16 ноября Дарья Манзий расскажет о прошедшем в Непале ультрамарафоне, современной культуре страны и ответит на вопросы. Приглашаются все желающие, интересующиеся легкой атлетикой, сверхдистанциями, правильным питанием для их преодоления. Начало встречи в 19.00 в аудитории 706.