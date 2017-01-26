Более килограмма марихуаны нашли полицейские в машине жителя Заларей

Источник: Байкал Инфо
26/01/2017 - 13:57

Более 1 кг марихуаны (каннабис) обнаружили сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в машине 20-летнего жителя посёлка Залари в ходе проверки его документов и транспортного средства. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, патрулируя территорию посёлка, полицейские остановили автомобиль «Тойота Марк – 2», в котором было обнаружено два пакета с растительной массой с характерным запахом конопли. Молодой человек рассказал, что растение он собрал летом в поле вблизи посёлка для личного пользования.

Жителя Заларей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство является марихуаной в количестве более килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Заларинский район
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