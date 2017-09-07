Более чем в два раза выросла поддержка коренных народов Севера Иркутской области

Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера Иркутской области вырос более чем в два раза. Об этом 7 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова заместителя министра экономического развития Марины Петровой на конференции коренных малочисленных народов Севера Приангарья. Мероприятие состоялось в рамках областного фестиваля культуры коренных малочисленных народов Севера, на нем присутствовали 34 делегата из семи районов Иркутской области.

На конференции обсудили актуальные вопросы социально-экономического, этнокультурного развития коренных народов с участием представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области», органов государственной власти, представителей науки, общественности, делегатов из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области.

«Сегодня государственная поддержка коренных малочисленных народов оказывается в рамках шести государственных программ. За период с 2013 по 2017 годы объем государственной поддержки вырос с 53 млн рублей почти до 128 млн рублей. Помощь оказывается по следующим направлениям: перевозка людей в труднодоступные территории, доставка грузов, в том числе и продуктов, приобретение обмундирования для охоты, субсидии на развитие оленеводства, поддержка национальных ремесел. Делается все возможное для сохранения культурной самобытности и повышения уровня жизни малых народов: тофаларов и эвенков», – рассказала Марина Петрова.

По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов Севера в Иркутской области составляет 1950 человек: эвенков – 1272 чел. и тофаларов – 678 чел. В Приангарье они проживают в 40 населенных пунктах: тофалары – в горной Тофаларии на территории трех населенных пунктов Нижнеудинского района (Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха); эвенки – в Катангском (Ербогачен, Тетея, Хамакар, Наканно, Оськино, Непа, Бур, Ика, Токма, Подволошино, Преображенка, Ерема), Качугском (Вершина-Тутуры, Тырка, Чинонга), Казачинско-Ленском (Казачинское, Березовка, Испиритиха, Конец Луга, Паузок, Ключи, Мостовая, Вершина Ханды, Ермаки, Коротково, Поперечная, Карнаухова, Осиново), Усть-Кутском (Бобровка, Максимово, Боярск, Омолой), Мамско-Чуйском (Горно-Чуйский, Согдиондон), Бодайбинском (Перевоз) и Киренском (Киренск) районах.

Фото с сайта правительства Иркутской области.