Более 9 млрд рублей инвестируют в сельское хозяйство Иркутской области за пять лет

Более 9 млрд рублей направят на развитие сельского хозяйства в Иркутской области за пять лет. Об этом 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Натальи Жилкиной на конференции «Инвестиционное финансирование предприятий сегмента малый бизнес в сфере агропромышленного комплекса». По ее словам, деньги будут привлечены за счет реализации инвестиционных проектов по направлениям строительства объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники, оборудования и сельхозживотных. Планируется создание 880 новых рабочих мест.

Замминистра рассказала, что, начиная с 2011 года, в течение пяти лет на реализацию инвестиционных проектов из областного бюджета было выделено 2,2 млрд рублей субсидий, приобретено 398 тракторов, 184 автомобиля, 127 комбайнов, 1 картофелепосадочный комплекс, 24 посевных комплекса, 9 единиц доильного оборудования, 9330 сельскохозяйственных животных.

Учитывая положительный опыт реализации инвестпроектов, начатых в 2011-2012 годах, министерство провел новый отбор 119 экономически значимых проектов в 2016 году. На их поддержку сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии в размере 50% от стоимости, предусмотренной договором. «Министерством сельского хозяйства Иркутской области оказывается не только государственная поддержка отрасли сельского хозяйства, также мы оказываем консалтинговые услуги, в том числе по повышению квалификации в области растениеводства, животноводства. Сегодня наша совместная конференция направлена на повышение грамотности сельхозтоваропроизводителей по применению финансовых механизмов», – подчеркнула Наталья Жилкина.

В рамках конференции обсуждались вопросы банковского финансирования предприятий малого бизнеса в сфере АПК, привлечения инвестиций, виды поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе по программе льготного кредитования, которая действует с 1 января этого года. Министерство сельского хозяйства РФ выделяет не менее 20% суммы на возмещение процентов по льготным кредитам. Сбербанк России в Приангарье принял от сельхозпроизводителей более 20 заявок на общую сумму финансирования почти 200 млн рублей. «Желание воспользоваться программой со стороны потенциальных заемщиков вполне оправдано по многим причинам. Одна из них – продуманный и простой механизм господдержки. Предприниматель получает финансирование уже по льготной ставке, а коммуникации с министерством сельского хозяйства по вопросам компенсации проводит банк», – отметил начальник отдела кредитных продуктов и процессов управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Евгения Супиева.

Фото из архива "Байкал Инфо".