Более 8,9 млн пассажиров отправились со станций ВСЖД за восемь месяцев

За восемь месяцев 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено более 8,9 млн пассажиров. Как сообщает 15 сентября пресс-служба ВСЖД, поездами дальнего следования с железнодорожных вокзалов и станций магистрали отправлено порядка 1,9 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3%. На 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность путешествий в купейных вагонах. В них с начала года перевезено более 529 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров плацкартных вагонов остается наибольшим – 1,1 млн человек. Востребованность общих вагонов за 8 месяцев года оказалась более чем на 20% ниже показателя прошлого года: 94 тыс. пассажиров. В то же время популярность вагонов с местами для сидения выросла более чем вдвое – с 40,3 тыс. до 87,1 тыс. пассажиров.

С начала 2017 года на ВСЖД в пригородном сообщении было отправлено более 7,1 млн пассажиров – 91% к аналогичному периоду 2016 года. Спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области: в этом регионе перевезено около 6,9 млн пассажиров (91% к 2016 году). На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, составило почти 203 тыс. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,2%. Треть от общего числа перевезенных пригородными поездами пассажиров составляют граждане, имеющие право на льготный проезд.

Сейчас на ВСЖД курсирует 139 пригородных поездов, в т. ч. 116 по Иркутской области и 23 по Республике Бурятия.

Фото из архива "Байкал Инфо".