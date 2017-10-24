Более 7,7 млрд рублей перечислила ВСЖД в бюджет России

Более 7,7 млрд рублей с января по сентябрь 2017 года перечислили в консолидированный бюджет РФ расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области - в казну региона поступило более 5,4 млрд рублей, что почти на 853,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия - более 2,2 млрд рублей; ​ в бюджет Забайкальского края - более 102 млн рублей; ​ в бюджет Республики Саха (Якутия) - более 5 млн рублей.