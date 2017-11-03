Более 700 неработающих пенсионеров Приангарья обучат компьютерной грамотности

Компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет в 2017 году обучат 720 неработающих пенсионеров из Иркутска и Иркутского района, Ангарского городского округа, Зимы и Зиминского района, Черемхово и Черемховского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Эхирит-Булагатского района. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексея Макарова.

«В этом году по итогам электронного аукциона министерство заключило контракт на оказание услуг по обучению компьютерной грамотности пенсионеров с ИрГАУ, - рассказал Алексей Макаров. - Продолжительность обучения составляет 32 академических часа».

Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет неработающих пенсионеров минсоцразвития Иркутской области проводит в рамках подпрограммы «Старшее поколение». На эти цели на условиях софинансирования бюджету Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ предоставляется субсидия. В 2015 году из бюджета Иркутской области выделено 400 тыс. рублей, субсидия Пенсионного фонда составила 400 тыс. рублей, что позволило обеспечить обучение компьютерной грамотностью 180 пенсионеров. В 2016 году выделено 413 тыс. рублей областного бюджета и 964 тыс. из Пенсионного фонда – обучение прошли 725 неработающих пенсионера. Алексей Макаров уточнил, что обучение компьютерной грамотности пожилых людей в 2018 году продолжится.