Более 70% жителей Иркутской области возвращаются к труду после тяжёлой травмы на производстве

Число пострадавших на производстве в Иркутской области с 2016 года сократилось практически в два раза, об этом заявила управляющая Иркутскими региональным отделением Фонда социального страхования РФ Яна Соболь в рамках партнёрской площадки фонда «Круг помощи. Качество услуг. Доступная среда» в Братске в конце октября 2017 года, сообщает ТАСС.

Количество человек, пострадавших в случае тяжёлых несчастных случаев на производстве в Иркутской области, с 2016 года по текущий момент сократилось со 113 до 62 человек. В прошлом году из числа закончивших лечение к труду вернулись 77 человек (74%). А за девять месяцев этого года вернулись к труду 20 человек (35%).

«У нас положительная динамика снижения несчастных случаев на производстве. Но самым важным является то, насколько слаженно и эффективно мы сработаем после несчастного случая, чтобы помочь человеку, оказать ему качественную медицинскую помощь, как мы сможем объединить работодателей, чтобы вернуть человека к труду, к его работоспособности», - отметила Яна Соболь.

В 2016 году на лечение пострадавших в результате тяжёлых несчастных случаев на производстве было направлено 13,5 млн рублей. На обеспечение предупредительных мер страхователями Приангарья было направлено порядка 250 млн рублей средств, из которых – 132 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и 37 млн рублей на проведение обязательных периодических медосмотров.

Напомним, проект «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших на производстве» является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда социального страхования РФ. В Иркутской области как пилотный проект он стартовал в 2016 году. Его основная цель – создание условий для возвращения пострадавшего к трудовой деятельности. Ключевыми направлениями проекта являются составление специальных индивидуальных планов реабилитации, медицинская реабилитация одновременно с социальной и профессиональной, проведение реабилитационных мероприятий на базе специализированных учреждений, в том числе, реабилитационных центров фонда, сопровождение пострадавшего реабилитационным менеджером с момента наступления страхового случая.