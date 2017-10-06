Более 7 тыс. мешков мусора собрали за лето активисты с улиц Иркутска

Более двух млн кв. м очистили от мусора экологические отряды мэра Иркутска. Как 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя экологического отряда Олега Кондаурова, активисты отряда привели в надлежащее состояние берега Иркутского водохранилища, залива Якоби, рек Ангара, Иркут и Ушаковка, а также зоны массового отдыха горожан и места общего пользования во всех округах Иркутска.

Молодые люди помогали поддерживать чистоту и порядок в городе в течение летних каникул. За этот период около 160 активистов из числа основного и резервного состава собрали более семи тысяч мешков мусора, было проведено около 70 рейдов по частному сектору. Отряды приняли активное участие не только в наведении порядка и благоустройстве города, но и в общегородских мероприятиях, спортивных праздниках, экологических флэш-мобах.

«Также в этом году был организован «Зеленый патруль». Ребята с зелеными повязками проводили просветительские беседы по экологическому воспитанию населения, раздавали листовки, – сообщил руководитель экологических отрядов. – Впервые к нашей работе были привлечены подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны и подобная практика будет продолжена».

Фото из архива "Байкал Инфо".