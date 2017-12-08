Более 7 тыс. человек в Иркутской области проверили свой ВИЧ-статус во время акций

В Иркутской области ВИЧ-статус проверили 7062 человека во время мероприятий, который провёл областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Как сообщает 8 декабря 2017 года пресс-служба учреждения, в итоге 148 проб дали положительный результат. В просветительских мероприятиях участвовали более 25 тыс. человек.

Специалисты Центра СПИД констатируют повышение интереса к профилактике ВИЧ-инфекции среди населения региона. Расширенные акции, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом, в общей сложности привлекли внимание более 25 тыс. человек. Специалисты по социальной работе, психологи, врачи, лаборанты и волонтёры посетили учебные заведения, предприятия.

Посетителей акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной по стране Фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой при поддержке Минздрава, Минобрнауки и Минкомсвязи РФ, ожидали просветительские лотереи, показы и обсуждения фильмов, лекции, семинары, тренинги. Экспресс-тестирование в ТРК «КомсоМолл» в Иркутске пришёл 831 человек. Зафиксированы четыре вновь выявленных положительных случая.

Во время совместно проведённой с администрацией Иркутска Недели здоровья команды волонтёров из семи учебных заведений обучались основам безопасного в отношении ВИЧ поведения, а также методам разъяснительной работы с молодёжью. На практических занятиях 50 участников провели танцевальные флешмобы в своих учебных заведениях, а также дополнительные консультации по вопросам репродуктивного здоровья, вреда наркотиков для 260 сверстников.

По информации Центра СПИД, сейчас наиболее частой причиной заболевания становятся незащищённые сексуальные контакты – они становятся причиной 76% инфицирований. При этом 54% всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных с начала 2017 года, зафиксированы в возрастной группе от 30 до 49 лет. В условиях столь сильного распространения вируса и вызываемого им недуга врачи рекомендуют пройти тест на ВИЧ всему взрослому населению региона. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства, либо непосредственно в Центре СПИД по адресу г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11.

Усиленные профилактические акции Центра СПИД продолжатся до конца декабря. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.