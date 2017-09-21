Более 7 млрд рублей налогов заплатила ВСЖД в бюджет России

Источник: Байкал Инфо
21/09/2017 - 17:37

Восточно-Сибирская железная дорога с января по август 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислила более 7 млрд рублей. Как 21 сентября сообщила пресс-служба магистрали, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 4,9 млрд рублей, что на 900 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в бюджет Республики Бурятия перечислено более 2 млрд рублей налогов, в бюджет Забайкальского края – более 90 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) – более 4 млн рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Экономика, Деньги, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Налоги, Забайкальский край, Россия
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