Более 6,1 млн пассажиров уже отправлено в поездах со станций ВСЖД в 2017 году

За январь - июнь 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено более 6,1 млн пассажиров. Как сообщает 13 июля пресс-служба ВСЖД, поездами дальнего следования с железнодорожных вокзалов и станций магистрали было отправлено более 1,2 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 2,6 %. На 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла популярность купейных вагонов, в них перевезено около 325 тыс. пассажиров. Количество выбравших путешествие в плацкарте на 0,4% выше уровня 2016 года – около 796 тыс. человек. Востребованность общих вагонов за полгода оказалась почти на 18% ниже показателя прошлого года, они перевезли 66,5 тыс. пассажиров. Сидячие вагоны стали популярнее почти в два раза - в них проехали более 51 тыс. человек.

В пригородном сообщении с начала 2017 года перевезено свыше 4,9 млн пассажиров. Эта ниже показателя шести месяцев 2016 года на 10%. Спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области. На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10% и составило около 128 тыс человек.

Почти треть (30%) от общего числа перевезенных пассажиров составили льготники, 2 % из них – школьники и студенты.

Фото из архива "Байкал Инфо".