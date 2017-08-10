Более 600 млн рублей направила ВСЖД на охрану труда

Более 600 млн рублей направила Восточно-Сибирская железная дорога в 2017 году на мероприятия по обеспечению безопасности производственных процессов и улучшению условий труда. Как 10 августа сообщила пресс-служба магистрали, на мероприятия по улучшению условий и охраны труда направлено 313,7 млн рублей, на закупку средств индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь) – 188 млн рублей, на проведение медицинских осмотров – 106,7 млн рублей.

Ежегодно структурные подразделения железной дороги планируют необходимые мероприятия и финансовые средства на их реализацию в рамках программы улучшения условий и охраны труда, которая включает в себя более 200 наименований. В том числе по предупреждению производственного травматизма, улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на производстве, приведению факторов производственной среды в соответствие с требованиями норм санитарного законодательства, улучшению санитарно-бытовых условий работающих, а также обучению.

Фото из архива "Байкал Инфо".