Более 6 кг украшений из жемчуга пытался ввезти в Иркутск китаец

Более 6 кг украшений из жемчуга пытался ввезти в Иркутскую область гражданин Китая. Как 1 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутской таможни, партию незадекларированных товаров обнаружили во время прохождения таможенного контроля авиарейса, прибывшего в Иркутск из Пекина. Во время проведения таможенного осмотра с помощью досмотрово-рентгеновской техники в багаже пассажира обнаружели различные украшения из жемчуга, упакованные в семь картонных коробок и тканевый сверток. Как выяснилось, в упаковках находились серьги, кольца, броши, кулоны, подвески, браслеты и бусы.

Мужчина пояснил, что ввезенные им товары являются демонстрационными образцами. Документов, подтверждающих стоимость товаров, нарушитель предъявить не смог ввиду их отсутствия. Незадекларированный товар изъят, его стоимость устанавливается. По факту недекларирования товара Иркутская таможня возбуждила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Фото пресс-службы Иркутской таможни.