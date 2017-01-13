Более 500 тыс. рублей выделили на создание телеверсии спектакля «Последний срок»

Более 500 тыс. рублей выделил губернатор Иркутской области на съёмки телевизионной версии спектакля «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Как 13 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, работу над фильмом ведут Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова совместно с телеканалом «Культура» в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Валентина Распутина. Премьера телеверсии спектакля «Последний срок» будет приурочена к юбилею писателя и состоится в марте 2017 года.

Съёмки спектакля продолжались в Иркутске четыре дня и завершились 10 января. Режиссёром проекта выступил Виктор Безега, который является создателем более десятка телевизионных версий театральных постановок.

««Последний срок» Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова – это не просто репортажная съёмка. Мы стараемся адаптировать спектакль для телевизионного зрителя. Для этого мы используем съёмки натуры – деревни Шаманки, которая будет в некотором смысле выступать второй декорацией. Мы будем обращаться к природе, чтобы показать, как тянется ожидание персонажей спектакля, как происходит смена их внутренних состояний. Поэтому наша телевизионная версия будет неким соединением натуры и готового спектакля. К тому же мы постараемся расставить акценты», – рассказал Виктор Безега.

Съёмки природы в деревне Шаманка производили операторы иркутской студии «REC.production», а съёмочная группа телеканала «Культура», состоящая из 7 человек, работала в Иркутске.

Премьера спектакля «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина в Иркутском академическом театре состоялась 3 апреля 2008 года. Это постановка Геннадия Шапошникова и режиссёра, заслуженного деятеля искусств России Александра Ищенко. В 2012 году Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова и «Радио России» в рамках совместного проекта Союза театральных деятелей РФ «Россия на бис» записали радио-спектакль «Последний срок».

Фото с сайта правительства Иркутской области.