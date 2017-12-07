Более 5 тыс. человек подписались против строительства туберкулёзного диспансера на Синюшиной Горе

Письмо и 5318 подписей жителей Синюшиной Горы в Иркутске против строительства в этом густонаселённом районе нового здания противотуберкулёзного диспансера передал председателю правительства Иркутской области депутат Законодательного собрания Андрей Лабыгин. Об этом он сообщил 6 декабря 2017 года на своей странице в Фейсбуке. «Мы понимаем и поддерживаем необходимость строительства новых лечебных учреждений для борьбы с туберкулёзом. Однако считаем, что они должны размещаться за пределами жилых микрорайонов», - написал депутат.

В письме депутат также попросил председателя правительства Руслана Болотова найти иной земельный участок за пределами Иркутска для строительства диспансера.

Аналогичное обращение направлено в адрес председателя ЗС Сергея Брилки. «Уверен, что мнение такого большого количества жителей не останется без внимания областных властей», - подытожил Андрей Лабыгин.

Напомним, в бюджете Иркутской области на 2018 году заложены средства на начало строительства противотуберкулёзного диспансера.