Более 5 тыс. человек подписались против строительства туберкулёзного диспансера на Синюшиной Горе

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 15:44 , Конфликт, Здравоохранение , Лабыгин Андрей, Болотов Руслан , #Иркутск

Письмо и 5318 подписей жителей Синюшиной Горы в Иркутске против строительства в этом густонаселённом районе нового здания противотуберкулёзного диспансера передал председателю правительства Иркутской области депутат Законодательного собрания Андрей Лабыгин. Об этом он сообщил 6 декабря 2017 года на своей странице в Фейсбуке. «Мы понимаем и поддерживаем необходимость строительства новых лечебных учреждений для борьбы с туберкулёзом. Однако считаем, что они должны размещаться за пределами жилых микрорайонов», - написал депутат.

В письме депутат также попросил председателя правительства Руслана Болотова найти иной земельный участок за пределами Иркутска для строительства диспансера.
Аналогичное обращение направлено в адрес председателя ЗС Сергея Брилки. «Уверен, что мнение такого большого количества жителей не останется без внимания областных властей», - подытожил Андрей Лабыгин.

Напомним, в бюджете Иркутской области на 2018 году заложены средства на начало строительства противотуберкулёзного диспансера.

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