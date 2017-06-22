Более 4,6 млрд рублей налогов выплатила ВСЖД Приангарью, Бурятии и Забайкалью

Более 4,6 млрд рублей выплатила Восточно-Сибирская железная дорога в консолидированный бюджет Российской Федерации за пять месяцев 2017 года. Как 22 июня сообщила пресс-служба магистрали, более 928 млн рублей перечислили налогов на прибыль, около 2 млрд рублей налога на имущество, более 1,7 млрд рублей налогов на доходы физических лиц и около 43 млн рублей других налогов.

Основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну региона поступило около 3,3 млрд рублей, что больше на 810 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края более 56,5 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) более 2,8 млн рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".