Более 450 борцов примут участие в первенстве Сибири по вольной борьбе в Иркутске

Первенство Сибири по вольной борьбе среди юношей 16-17 лет пройдет с 31 марта по 2 апреля 2017 года в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Как 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, на турнир приедут более 450 сильнейших борцов из 11 сибирских регионов.

«Для наших борцов первенство Сибири – очень важный и ответственный турнир, так как по его итогам будет сформирована сборная команда СФО для участия в первенстве России по вольной борьбе, которое впервые пройдет в Иркутске. Соревнования запланированы с 8 по 12 мая. У спортсменов Приангарья есть все шансы попасть в сборную. Основными соперниками у наших ребят являются борцы из Красноярского края, Республик Тыва и Бурятия», – рассказал Илья Резник.

Первенство Сибири по вольной борьбе проводится в личном зачете по 11 весовым категориям: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 120 килограммов. Как отметил министр, Иркутскую область на соревнованиях будут представлять 55 спортсменов из Иркутска, Тулуна, Усть-Кута, Байкальска, Ольхонского, Аларского, Нукутского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов. В сборную команду Сибирского федерального округа будут включены спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места.

Спортивная (вольная) борьба является базовым видом спорта для Иркутской области. В настоящее время в Приангарье работает 18 отделений по вольной борьбе, в которых занимается более 2700 человек. Всего в области 98 тренеров, из них 78 штатных. Два тренера являются Заслуженными тренерами России.

Фото из архива "Байкал Инфо".