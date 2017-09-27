Более 42% будущих медиков готовы ехать в отдалённые районы Иркутской области

На вопрос «Хотели бы вы работать в районах Иркутской области или соседних регионов» 57,8% опрошенных студентов Иркутского государственного медицинского университета ответили «Нет», 42,2% – ответили «Да». Таковы итоги анкетирования 325 студентов 5-6 курсов, которое прошло в вузе. Об этом сообщает 27 сентября 2017 года пресс-служба Законодательного собрания. В ИГМУ Молодёжный парламент при ЗС провёл круглый стол «Молодёжь и медицина».

Согласно опросу студентов в программе «Земский доктор» изъявили желание участвовать 36% опрошенных, 64 % – отказались по разным причинам: одни не хотят работать в отделенных территориях, других не устраивает оснащенность больниц, кто-то не видит перспектив для карьерного роста. В списке причин также фигурировали наличие семьи, желание иметь иркутскую прописку, намерение переехать после получения диплома в другие регионы – Москву и Санкт-Петербург.

Старшекурсница ИГМУ Дарья Бочкар рассказала о предложениях студентов по решению кадровой проблемы в здравоохранении. Большой процент опрошенных рекомендовал «улучшение социально-бытовых условий и инфраструктуры на селе, так как проблема не только обеспеченности медицинскими кадрами, но и другими специалистами». «Ни один нормальный человек не предпочтет полному возможности городу изолированное от цивилизации село с плохими бытовыми условиями», - процитировала докладчица характерный ответ из исследования. К тому же, как написали в анкетах молодые люди, зарплата или стипендия ординатора, которые работают как врачи, настолько мала, что даже в ординатуре приходится работать средним медицинским персоналом. Звучали предложения увеличить стипендии, гарантировать молодому специалисту поддержку со стороны руководства медучреждения и органов власти.

Депутат ЗС Артём Лобков рассказал об инициативах Законодательного собрания, направленных на преодоление кадрового дефицита в медицинской сфере. В частности, в этом году принят закон «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». По словам депутата, за счёт регионального бюджета будут выплачивать стипендии отдельным категориям студентов, поступившим в ИГМУ по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». К первой категории относятся студенты, имеющие высокие баллы по ЕГЭ по профильным предметам или являющиеся победителями олимпиад, им будут платить стипендию в размере 5 тыс. рублей ежемесячно. Ко второй категории относятся студенты, поступившие на учебу по целевому направлению, которые будут получать стипендию из областного бюджета в размере 3 тыс. рублей. В случае отказа студента-целевика по окончании университета поступить на работу в медицинское учреждение, указанное в его договоре, ему придётся возместить затраты в двукратном размере. Обязательным условием для предоставления стипендий для обеих категорий студентов является академическая успеваемость и отсутствие отметок «удовлетворительно».

Живой интерес аудитории вызвал рассказ депутата Александра Дубровина о реализации проекта фонда «Сибирский характер» при поддержке администрации Братска, организованного для привлечения кадров на территорию Братского муниципального округа. По словам Александра Дубровина, представители администрации города вели переговоры с вузами Иркутска, Бурятии, Дальнего Востока, чтобы привлечь талантливых студентов. Те молодые люди, которые высказали заинтересованность в дальнейшей работе в Братске и имели оценки «хорошо» и «отлично», подписали договор и получали повышенную стипендию от фонда в размере 5 тыс. рублей. Согласно договору по окончании вуза они должны отработать в муниципальных учреждениях здравоохранения Братска пять лет. Всего приехали 15 специалистов. При том, что в прошлом году количество выпускников ИГМУ составило около 300 человек. Проект был признан успешным и сейчас обсуждается решение о его продлении.