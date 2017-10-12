Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Иркутской области

Из Иркутской области с января 2017 года судебные приставы на историческую родину отправили 417 нелегальных мигрантов. Как сообщает 12 октября пресс-служба УФССП России по Иркутской области, это на 19 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно – с начала года в Узбекистан отправлено 203 человека, в Таджикистан - 76. Число подлежащих выдворению граждан КНР сократилось в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция прослеживается с 2015 года.

В 2017 году сроки пребывания в России нарушали граждане КНР, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Вьетнама, Армении, Казахстана, Монголии, Грузии, Молдовы и Республики Беларусь. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.

Еще 128 иностранных граждан находятся в специальном приемнике, они также ожидают своей очереди отправиться на родину.

Фото с сайта УФССП России по Иркутской области.