Более 4 млн рублей со счетов роддома в Черемхово похитили сотрудницы бухгалтерии

Черемховский городской суд вынес обвинительный приговор трем женщинам, которые похитили около 4,3 млн рублей со счетов Черемховского родильного дома. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД Росси по Иркутской области, преступление было выявлено в 2013 году. Установлено, что одна из женщин, будучи главным бухгалтером упомянутого учреждения здравоохранения, вступила в сговор еще с двумя сотрудницами бухгалтерии. По поддельным зарплатным ведомостям главный бухгалтер перечисляла деньги со счетов роддома на банковские карты своих подельниц. Затем деньги обналичивали в банкоматах города и делили между участницами группы.

Приговором Черемховского городского суда Иркутской области бывшему главному бухгалтеру назначено наказание 5 лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей, двум другим обвиняемым по 3 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 250 тыс. рублей.

Фото с сайта Иркутского областного суда.