Более 36 тыс. вакансий предприятий Иркутской области размещено на портале «Работа в России». Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Напомним, портал «Работа в России» www.trudvsem.ru является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как пояснила министр, задача интернет-ресурса – оказание помощи в поиске работы не только по месту жительства, но и в любом регионе России. На портале можно пройти собеседование с работодателем, база резюме соискателей и банк вакансий формируется на основании материалов, содержащихся в информационных системах органов службы занятости населения и размещаемых самостоятельно работодателями и соискателями, частных агентств занятости.

Чтобы создать резюме на портале «Работа в России», необходимо обратиться к работодателю или направить отклик на вакансию, потребуется регистрация на «Портале государственных услуг» www.gosuslugi.ru, для которой необходим только адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Если регистрация на «Портале государственных услуг» уже есть, для входа на портал «Работа в России» необходимо воспользоваться имеющимся логином и паролем.

Для работы с банком вакансий, поиска подходящего варианта трудоустройства регистрация не требуется. За подробной информацией о работодателе необходимо обратиться в территориальный центр занятости населения по указанному в вакансии адресу или контактному телефону.