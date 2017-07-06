Более 3,6 млн часов вел Ростелеком видеотрансляции с ЕГЭ в России

Ростелеком обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она велась с более чем 116 тыс. камер, установленных почти в 59 тыс. аудиторий по всей России. Как сообщает 6 июля пресс-служба компании, впервые уровень онлайн-трансляции из аудиторий в 52 регионах РФ составил 100%, что на 14 регионов больше, чем в 2016 году, а в 29 регионах РФ варьировался от 80 до 99%.

Изображение с видеокамер передавали на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тыс., что больше предыдущих показателей в два раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тыс.. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% регионов до 1 марта 2018 года.

В 2017 году на территории Иркутской области Ростелеком обеспечил видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ в основной период в 1012 аудиториях ППЭ и регионального центра обработки информации. В режиме реального времени шла трансляция из 91,3% аудиторий, что на 10,7% выше значения 2016 года. Хранить все видеозаписи проведения экзамена в ЦОД будут до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в семи ЦОДах Ростелекома. Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.

В 2017 году Ростелеком разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать метку о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн-наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала Ростелеком открыл горячую линию в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

Операторы контакт-центра оказали более 5 тыс. консультаций, что сопоставимо с показателями 2016 года.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ Ростелеком предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения ЕГЭ Ростелеком следил за функционированием ПО, технической поддержкой портала и его защитой от DDOS-атак.

С 2017 года Ростелеком запустил второй портал www.smotrioge.ru для наблюдения за ходом основного государственного экзамена (ОГЭ). Общая продолжительность ЕГЭ в этом году - 30 дней, с 29 мая по 16 сентября 2017 года, а с учетом ОГЭ общая продолжительность экзаменов составит 55 дней в период с марта по сентябрь.

«Ростелеком год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. В 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru,- говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко. - Кроме того, в этом году Ростелеком впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве, и запустил для этого отдельный портал - www.smotrioge.ru, который является «младшим братом» сайта www.smotriege.ru».