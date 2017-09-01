Более 3,3 тыс. учащихся школ ВСЖД празднуют День знаний

Образовательные учреждения Восточно-Сибирской железной дороги 1 сентября 2017 года распахнули двери для более 3,3 тыс. учеников. По традиции с началом учебного года на торжественных линейках учащихся поздравили руководители ВСЖД. Как сообщает пресс-служба магистрали, около 400 первоклассников получили от железнодорожников подарки.

К новому учебному году во всех школах-интернатах магистрали прошли ремонтные работы. На это было направлено около 83 млн рублей. В иркутском лицее №36 была обновлена кровля, в школе-интернате №23 на станции Слюдянка проведен капитальный ремонт второго спального корпуса. В школе-интернате на станции Танхой планируется открыть новый спортивный зал.

В этот день лучшие студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, который является «кузницей кадров» для ОАО «РЖД», были отмечены грамотами и именными стипендиями начальника ВСЖД.