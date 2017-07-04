Более 30 тысяч га леса восстановили в Иркутской области

Более 32 тыс. га леса восстановлено в Иркутской области с начала 2017 года. Как 4 июля сообщила пресс-служба регионального правительства, в том числе посажены и посеяны леса на площади 7,147 тыс. га. Всего на текущий год предусмотрено провести лесовосстановление на площади 130 тыс. га, в том числе: посев и посадка леса 11,5 тыс. га, содействие естественному возобновлению леса – 15,5 тыс. га, комбинированное лесовосстановление – 3 тыс. га.

Основные работы по лесовосстановлению выполняют арендаторы лесных участков, согласно лесному законодательству. Министерство лесного комплекса Иркутской области полностью обеспечило их посадочным и посевным материалом. «Наибольшие объемы работ по посеву и посадке леса на переданных в аренду лесных участках сосредоточены в Илимском, Нижнеилимском, Братском, Падунском, Киренском, Усть-Кутском, Куйтунском, Северном и Чунском лесничествах. Основная часть лесопользователей уже выполнили свои обязанности в полном объеме», – рассказала начальник отдела лесовоспроизводства министерства Валентина Щепетнева.

В то же время, многие лесопользователи не выполняют обязательства или оттягивают работы по лесовосстановлению на осень. В случае невыполнения лесовоспроизводства министерство в отношении арендаторов подаст документы на взыскание неустойки или на расторжение договоров аренды лесных участков.

Фото с сайта правительства Иркутской области.